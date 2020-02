Suntem obișnuiți sa vedem femei celebre care poarta haine de lux de la branduri de moda faimoase. Dar pana la urma sunt și ele oameni. Și in asentiment cu mișcarile ecologice din ultima perioada, actrițele, cantarețele și supermodele nu mai investesc o mulțime de bani in haine. Se simt mai confortabil purtand ținute „ieftine” in... Read More Post-ul Celebritați care imbraca haine ieftine, dar arata superb in ele apare prima data in TaBu .