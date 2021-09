Celebritatea i-a adus numai probleme! Ghiță Ciobanul s-a întors la stână și prosperă. A ajuns să aibă 1500 de oi Cel mai cunoscut oier din Romania, Ghița Ciobanul s-a intors la indeletnicirea in urma careia s-a facut cunoscut, crescutul oilor. Și-a revenit dupa falimentul magazinului sau de produse marca ”Ghița” din București și are peste 1500 oi. Personajul central dintr-o ampla campanie publicitara, faima ciobanului Gheorghe Danulețiu s-a cam stins dupa ce pagina sa de Facebook, unde avea circa jumatate de milion de urmaritori, a fost ștearsa. Vedetele care altadata ii bateau la poarta doar pentru a se poza cu el au incetat sa mai vina la Jina, localitatea de unde este originar. Imagini din vila de 300.000… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

