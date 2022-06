Se destrama un mit consolidat in ultimele doua decenii, al celebrelor roșii și castraveți „de Matca”, carora li s-a dus vestea ca sunt gustoase pentru ca sunt „eco”, fiind cultivate și ingrijite fara „substanțe”. Politistii de la Serviciul „Arme, Explozivi si Substante Periculoase”, din cadrul IPJ Galați au efectuat cinci perchezitii domiciliare in comuna Matca, intr-un dosar penal in care se fac cercetari „pentru trafic de produse sau substante toxice, utilizarea oricaror produse de protectia plantelor neautorizate pentru culturi destinate comercializarii si neluarea masurilor de eliminare a…