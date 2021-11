Celebra Helen Mirren primește premiul pentru întreaga activitate. Cine o onorează Actrita engleza Helen Mirren va primi premiul pentru intreaga activitate din partea Sindicatului actorilor americani (SAG). Premiul este considerat cea mai importanta distinctie a SAG si va fi acordat in februarie 2022 dupa un an de pauza, in contextul pandemiei. Mirren este al 57-a actor care primeste SAG Life Achievement Award, care a fost oferit prima data in 1962, cu mult inainte de debutul SAG Awards (in 1995). Actrita il va primi in timpul celei de-a 28-a gale a premiilor, pe 27 februarie, in Santa Monica. Distinctia este acordata celor care promoveaza si cultiva „cele mai frumoase idealuri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vietile si povestea de dragoste a muzicianului Ozzy Osbourne si managerului Sharon Osbourne vor fi subiectul unui lungmetraj pregatit de Sony Pictures, scrie Variety, potrivit news.ro. Proiectul, care nu a primit inca un titlu, apartine Polygram Entertainment si urmareste formatul biografic…

- In ultima saptamana din septembrie, „Cinema sub clar de luna“ aduce pe ecranul din Gradina Muzeului Național al Literaturii Romane doua dintre cele mai noi filme romanești, Camp de maci și documentarul...

- Compania DO Security, lider regional in domeniul securitații, a obținut recunoaștere și apreciere la nivel național. Astfel, in cadrul Galei Club Antreprenor, compania a caștigat „Premiul pentru excelența in managementul securitații”. Alina Paul, CEO DO Security, a declarat : “Oferim siguranța și operativitate…

- Revista Forbes Romania a premiat ansamblul mixed-use Palas, al companiei IULIUS, pentru impactul pe care l-a avut in dezvoltarea economica a orasului Iasi si a regiunii Nord-Est. Distinctia este o recunoastere a celui mai ambitios proiect de regenerare urbana din aceasta zona tarii, ce a devenit ancora…

- Fostul presedinte american Donald Trump, un amator de sport, urmeaza sa comenteze o seara de box, sâmbata, în Florida, unde se întoarce pe ring fostul campion mondial la categoria grea Evander Holyfield, pentru a-l înfrunta pe starul brazilian al artelor martiale mixte Vitor…

- Celebrii actori Morgan Freeman, Al Pacino, Helen Mirren si Danny DeVito fac parte din distributia ‘Sniff’, care va fi o reinventare rafinata a filmului noir, scrie contactmusic.com. De regia peliculei se va ocupa Taylor Hackford, care a fost premiat cu Oscar pentru ‘Ray’. Povestea noului film ii are…

- Organizatorii din Formula 1 au anunțat un nou premiu acordat pilotului care face cele mai multe depașiri de-a lungul sezonului. Distincția va fi sponsorizata de un partener din sfera criptomonedelor. Premiul va purta numele crypto.com, partener al Formulei 1 din zona criptomonedelor. Formula…

- Restaurantul Raisei Candu a obținut recent premiul Travellers’ Choice 2021 de la TripAdvisor. Distincția este acordata doar localurilor care se regasesc in topul celor mai bune resturante din lume. Restaurantul este gestionat de Raisa Candu, o moldoveanca nascuta intr-un satuc din Ialoveni…