- Demersurile realizate de Instituția Prefectului – Județul Sibiu la Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, pentru susținerea proiectului ,,Telemea de Sibiu” – Indicație Geografica Protejata au avut succes! E OFICIAL! Read More...

- Telemeaua de Sibiu a primit, din 7 iunie 2018, protecția naționala a sistemelor din domeniul calitații conform legislației, dreptul de utilizare a logo-ului național cat și dreptul de a comercializa produsul revenind exclusiv producatorilor sau procesatorilor din județul Sibiu. Producatorii vor trebui…

- Primele roșii romanești ale producatorilor agricoli autohtoni inscriși in programul de sprijin guvernamental au aparut in piețele agroalimentare din municipiul București. Consumatorii se pot aproviziona cu tomate romanești preferate pentru calitațile lor gustative, obținute pe sol prin metode convenționale,…

- In urma participarii delegației din comuna Cumpana, in data de 20 februarie 2018, la Parlamentul Romaniei – in cadrul Comisiei pentru Agricultura, Silvicultura, Industrie Alimentara și Servicii Specifice, a fost eliberat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (Direcția Generala Politici in…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) a organizat o intalnire intre producatorii de usturoi, importatori si autoritati pentru a sprijini eficientizarea culturii usturoiului, care a pierdut tot mai mult teren in Romania din cauza importului masiv din tari terte, informeaza joi MADR.In…