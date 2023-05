Stiri pe aceeasi tema

- Kate Middleton afișeaza, la fiecare apariție, o silueta perfecta și mulți se intreaba cum de reușește Prințesa de Wales sa se mențina intr-o forma de invidiat la cei 41 de ani pe care ii are și dupa ce a devenit mama de trei ori. Dieta ei secreta a fost dezvaluita! Iata ce mananca soția prințului William.

- Sute de oameni s-au adunat la casa lui Luca, micuțul ucis pe trecerea de pietoni de la Lețcani. Din imagini se poate observa durerea acestora, ce nu pot trece peste faptul ca baiețelul nu mai este. In mașina mortuara cu care sicriul va fi dus catre biserica și cimitir, au fost asezati și doi ursuleți…

- Un astfel de regim nu doar ca te ajuta sa topesti kilogramele in plus, insa este ideala daca ai probleme de sanatate, precum diabet, leucemie, hepatita, gastrita, hipertensiune etc.Ca sa urmezi dieta cu sfecla rosie trebuie sa ai 500-600 de grame de sfecla rosie coapta ori fiarta in apa cu sare, pe…

- Daca Duminica trecuta am primit prin textul scripturistic o ȋmbarbatare, o ȋncurajare pentru a continua urcușul duhovnicesc spre Ȋnviere, astazi, dupa ce am trecut de jumatatea postului, prin pericopa evanghelica ce se citește la Sfȃnta Liturghie, ni se arata cȃt de mare este puterea credinței noastre,…

- PERFORMANTA…Eleva-minune de la Dodesti surprinde si anul acesta. Elena Mihaela Toader a obtinut Premiul I la etapa zonala a Olimpiadei de Matematica, surclasand elitele de la scolile si liceele barladene, reusind si un punctaj foarte bun, 23 de puncte din 28, iar sambata, 5 martie, la faza judeteana…

- EDUCATIE… Imbunatatirea rezultatelor scolare ale copiilor aflati in situatii de risc de abandon scolar, majoritatea din mediul rural, a fost principala motivatie care a stat in spatele proiectului „O scoala pentru toti si pentru fiecare!„, derulat de Inspectoratul Judetean Vaslui in sase scoli gimnaziale…