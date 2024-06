„Il Trittico”, în anul Puccini, la Opera Brașov. Programul lunii iunie Miercuri, 5 iunie 2024, de la ora 17.00, Opera Brașov va așteapta la Muzeul „Casa Mureșenilor”, la „Recitalul de la ora cinci”. Evenimentul se intitutleaza „Portret muzical – Madalina Bourceanu” și va susținut de soliștii: Madalina Bourceanu – soprana, Carmen Topciu – mezzosoprana, Mihai Irimia – tenor și Alexandru Aghenie – bariton. Lioara Popa ii va acompania la pian, iar Simona Manole va fi gazda evenimentului. In programul dupa-amiezei sunt cuprinse arii și duete din capodopere insemnate ale liricii universale compuse de Giacomo Puccini, compozitorul celebrat, anul acesta, de toata lumea muzicala:… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

