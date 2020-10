Stiri pe aceeasi tema

- Numarul varstnicilor decedați, proveniți din aziluri buzoiene unde se inregistreaza focare de coronavirus, a ajuns la opt. Astazi, Direcția de Sanatate Publica a anunțat un prim deces la caminul privat din Haleș. Tot D.S.P. a raportat al doilea deces semnalat in randul asistaților de la Caminul Al.…

- Prețurile la painea din Romania sunt cu mult mai mici chiar și decat cele din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum Macedonia de Nord, Albania, Serbia si Bosnia-Hertegovina, scrie Agerpres. Datele Eurostat mai arata ca preturile la paine in Romania sunt mai mici si decat in alte state…

- Indicele ROBOR la 6 luni a coborat de la 2,06% la 2,05%. Acesta este un nou minim al ROBOR la sase luni consemnat de la 1 ianuarie 2018. Pe 5 august, Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a decis reducerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,5% pe…

- Tudor Toma, medic pneumolog roman care profeseaza in Marea Britanie, s-a aratat revoltat pe Facebook de discuțiile publice din Romania despre coronavirus, apreciind ca nivelul acestora este „penibil”. „Nivelul la care s-a ajuns in Romania cu discuțiile despre covid este unul interesant, in sensul de…

- Cifra de afaceri neta a urcat cu 12,3%, la 91,67 milioane lei, de la 81,6 milioane lei in primele sase luni din 2019. "Profitul net este in suma de 7,6 milioane lei (dupa deducerea impozitului pe profit in suma de 1,39 milioane lei), cu 6,81 milioane lei peste prevederile bugetate si cu 64,8% mai mare…

- Premierul Ludovic Orban afirma ca, daca situatia imbolnavirilor de Covid-19 se mentine la nivelul ultimelor doua saptamani, atunci vor putea fi organizate alegeri locale, precizand ca au fost tari care au organizat alegeri in ultima perioada, iar numarul infectarilor nu a crescut in urma procesului…

- Joi, Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de referinta de 4,8359 lei pentru un euro, in cu crestere cu 0,05% fata de nivelul de 4,8336 lei pentru un euro atins miercuri. Dolarul a scazut cu 0,01%, la 4,0751 lei pe unitate, cel mai scazut nivel atins dupa 11 ianuarie 2019, cand cursul era…

- Ieri au fost facute publice rezultatele concursului national de titularizare, la nivelul judetului Iasi rata de promovare inainte de contestatii fiind de 57,64-. Mai exact, acest procent reprezinta ponderea candidatilor care au obtinut note mai mari sau egale cu 7.00. Comparativ cu anul trecut, procentul…