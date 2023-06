Stiri pe aceeasi tema

- Un sondaj realizat de AVANGARDE arata ca romanii se opun categoric unirii cu Republica Moldova. Sondajul arata ca 54% dintre repondenți nu sunt de acord cu unirea dintre Republica Moldova și Romania. De asemenea, daca s-ar organiza referendum de unire a Romaniei cu Republica Moldova, 50% ar vota impotriva.…

- Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrusev, un aliat al presedintelui Vladimir Putin, a afirmat ca in cazul eruptiei supervulcanului Yellowstone, se crede ca toate formele de viata existente in America de Nord ar disparea in mod inevitabil. El a subliniat ca acest lucru ar trebui…

- Sepsi Sf. Gheorghe a invins-o pe CFR Cluj, scor 3-0, și s-a calificat in finala Cupei Romaniei. Rezultatul arunca in aer și lupta din play-off-ul Ligii 1: doar primele doua clasate sunt sigure ca vor merge in cupele europene. In cealalta semifinala a Cupei Romaniei se vor infrunta U Cluj și UTA, joi,…

- Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov, București si Iași. Cele cinci orașe sunt in topul celor mai sigure locuri din lume, potrivit evaluarii uneia dintre cele mai mari platforme care ofera date despre calitatea vieții și rata criminalitații la nivel global. Abu Dhabi a ieșit pentru al șaselea an la rand…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, anunta, luni, ca cinci orase din Romania sunt in topul celor mai sigure locuri din lume, clasamentul fiind realizat de o importanta platforma, pe baza datelor transmise de contributori. Cluj-Napoca este primul dintre cele cinci orase, pe locul 23, urmat de Timisoara,…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 222 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Norvegia – 121 locuri de munca pentru: bucatar, manager departament, manager bucatarie, șofer de cisterna, brutar, patiser, muncitor in producția de crabi, muncitor…