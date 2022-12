Cele mai scumpe sărbători din ultimii 20 de ani - Românii trec prin foamete, frig și facturi enorme Dupa un an intreg de scumpiri, am mers la piața sa vedem cat de mult s-au schimbat prețurile. Cifrele sunt șocante. Un litru de ulei a ajuns sa coste 20 de lei, de la 8 lei cat costa la finalul anului trecut, un pachet de unt s-a scumpit de la 10 la 16 lei iar un litru de lapte de la 5 la 10 lei. Cum de scumpiri anul nou nu ține cont, au inceput și cumparaturile pentru noaptea dintre ani. De aceasta data, fie cu un buget mai mic, fie cu eforturi mai mari. Pentru ca așa cere tradiția, la mare cautare este carnea, produsul care este pe primul loc in topul scumpirilor din ultimul an. Institutul Național… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii vor avea cea mai scumpa masa de Craciun din ultimele decenii. Rata inflației pe luna noiembrie a urcat aproape la 17%, iar scumpirile sunt pe un trend ascendent, chiar și cu ofertele de la raft cu ocazia Craciunului. Institutul Național de Statistica ne-a anunțat ca am avut o creștere a inflației…

- In ultima perioada, romanii s-au plans de prețurile tot mai mari la alimente, la facturi, dar și la carburanți. Ei bine, in aceasta zi, Institutul Național de Statistica a anunțat ca prețurile au crescut cu 1,3% in ultima luna. Astfel, rata inflației in acest an este 15,9%. Iata ce alimente s-au scumpit…

- Rata anuala a inflatiei a urcat in noiembrie, comparativ cu noiembrie 2021, la 16,8%, releva datele transmise marti de Institutul Național de Statistica. ”Rata inflatiei de la inceputul anului (noiembrie 2022 comparativ cu decembrie 2021) este 15,9%. Rata anuala a inflatiei in luna noiembrie 2022 comparativ…

- Rata anuala a inflatiei in luna noiembrie 2022 comparativ cu luna noiembrie 2021 este 16,8%, a transmis marți Institutul Național de Statistica. Zaharul, energia electrica, untul și uleiul conduc in topul scumpirilor, adica exact produsele cele mai cautate pentru a pregati masa de Sarbatori. Un asemenea…

- In luna octombrie 2022, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 2,2% fata de luna septembrie 2022. Fața de octombrie 2021, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 41,1%, a anunțat vineri Institutul Național…

- Romanii au inceput deja sa cumpere carne pentru Sarbatori, insa din cauza preturilor foarte mari, multi dintre ei se reprofileaza si cumpara direct din curtea oamenilor. Oamenii care aleg sa cumpere de la crescatorii autorizati trebuie sa tina cont de cateva lucruri, si asta din cauza pestei porcine…

- Comercianții spun ca, daca prețurile la energie electrica vor continua sa se mențina la fel de mari, vor fi nevoiți sa creasca prețurile produselor cu 15% inca.Toata aceasta situație mai vine și in contextul in care prin noua ordonanța de urgența marile lanțuri de magazine de la noi din țara nu mai…

- Rata anuala a inflatiei a ajuns la aproape 16%: Cartofii, uleiul și gazele in topul celor mai scumpe produse Rata anuala a inflatiei a ajuns la aproape 16% in luna septembrie. Cartofii, uleiul și gazele se afla in topul celor mai scumpe produse. Rata anuala a inflatiei a urcat la 15,88% in luna septembrie…