Eduard Hellvig, fostul șef SRI, mesaj cu tâlc pentru Simona Halep, de ziua ei: Am renunțat la tot

“La un moment dat în cariera mea în administrație am fost acuzat pe nedrept de unele fapte nedemne. Am demisionat, am renunțat la tot și am decis să lupt până în pânzele albe pentru a dovedi că sunt nevinovat.… [citeste mai departe]