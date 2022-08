Cele mai scumpe mașini de vedetă /FOTO! A apărut gașca proprietarilor cu bolizi de peste 200.000 de euro în showbizz-ul românesc Cele mai scumpe mașini de vedeta de la noi! Supercar-urile nu sunt numai pentru piloții de Formula 1 ci și pentru cateva vedete care și le pot permite și care cred ca pot stapani sutele de cai putere. Chiar daca știu sa conduca precum un pilot profesionist, important e sa se ”asortezi” cu mașina, sa fii inconfundabil și pe șosele. Inna s-a procopsit cu un Ferrari F8 Spider, cadou facut de propria casa de discuri, la care artista este acționara, pentru performanța de atinge 10 miliarde de vizualizari și streaminguri. Reprezentanții Ferrari nu au fost de acord cu folosirea brandului in scop publicitar,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

