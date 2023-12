Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii atrag atenția cu privire la mesajele pe care le primim in aceasta perioada de sarbatori, pentru ca aceste mesaje pot conține și linkuri daunatoare, care pot inclusiv sa ii lase pe romani fara bani.Specialiștii spun ca atunci cand primim astfel de mesaje este posibil ca hackerii sa fi clonat…

- Și in aceasta iarna, timișorenii au la dispoziție trei patinoare. Pe langa patinoarul din Piața Libertații, din cadrul Targului de Craciun, se mai poate aluneca pe gheața la Shopping City și la Iulius Town. Anul acesta nu s-a amenajat patinoar la Muzeul Satului Banațean

- Sunt perioade in an, cum sunt sarbatorile de iarna, in care ne concentram pe cumparaturi. Ne dorim cadouri, mese festive și mici atenții care sa ne aduca un plus de bucurie. Este momentul in care atenția noastra este distribuita in mai multe direcții. Sau pur și simplu suntem obosiți, ori cu gandul…

- Polițiștii locali au depistat un barbat care a amenințat un vanzator de la Targul de Craciun din Timișoara cu cuțitul. A incercat apoi sa scape de arma, aruncand-o inspre casuțele cu mancare.

- Postarea unui bucureștean pe TikTok a starnit un val de reacții, dupa ce a aratat intr-un clip ce a cumparat de mancare cu 92 de lei la Tirgul de Craciun din Capitala, din hala Laminorul din Sectorul 3. Cei mai mulți dintre aceștia s-au aratat revoltați in privința prețurilor considerate exagerate…

- Pregatirile pentru sarbatorile de iarna au inceput in multe orașe. Administrațiile locale nu s-au abținut de la cheltuieli pentru a oferi o atmosfera de sarbatoare locuitorilor, in pofida austeritații bugetare anunțate de Guvern.

- Deputatul adauga ca desi orasul este in haos iar lucrarile nu se mai termina si sunt facute in bataie de joc, primarului ii arde de platit bani grei pe beculete, pentru a distrage atentia de la dezastrul pe care l a creat Potrivit liderului USR, doar in acest an, primarul PNL PSD a indatorat orasul…

- Cele mai scumpe sarbatori din ultimii 30 de ani. Romania se va confrunta in aceasta iarna cu cele mai mari scumpiri din anii ’90 și pana in prezent. Potrivit specialiștilor, produsele tradiționale vor deveni un lux de aceste sarbatori . Producatorii au anunțat deja o scumpire de pana la 15%, in preajma…