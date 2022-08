Cele mai scumpe 2 halbe de bere în formă de cizmă costă 510 euro Celebrul bar DK Oyster din Mykonos a ajuns din nou in presa internaționala, la mai puțin de o saptamana dupa ce niște turiști canadieni au fost suprataxați cu aproape 600 de dolari. Restaurantul a devenit viral pentru inca un incident, de data aceasta pentru ca ar fi inșelat un cuplu din SUA. 510 USD pentru […] The post Cele mai scumpe 2 halbe de bere in forma de cizma costa 510 euro appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

