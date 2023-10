Stiri pe aceeasi tema

- Magneziul este un mineral esențial pentru funcționarea optima a corpului uman, fiind implicat in peste 300 de reacții metabolice la nivelul organismului. Deși multe alimente precum legumele cu frunze verzi, leguminoasele, nucile și semințele conțin magneziu, pana la doua treimi dintre oamenii nu reușesc…

- Cum a fost rapita o copila de 14 ani, de acasa, in miezul nopții, pentru casatorie: Cazul se judeca la Curtea de Apel Alba Iulia Cum a fost rapita o copila de 14 ani, de acasa, in miezul nopții, pentru casatorie: Cazul se judeca la Curtea de Apel Alba Iulia Denumite oficial casatorii timpurii, in Romania…

- Acest test IQ este, de fapt, o intrebare ce ar fi trebuit sa fie cat se poate de simpla, fiind inclusa in temele pentru acasa primite de copii. A ajuns insa sa le dea mari batai de cap parinților. Care este cea mai apropiata ora de miezul nopții? Testul IQ ce face furori in mediul […] The post Testul…

- Consumul moderat de bere poate ajuta la menținerea sanatații tractului intestinal. STUDIU Consumul moderat de bere poate ajuta la menținerea sanatații tractului intestinal. STUDIU Un nou studiu realizat de catre Universitatea de Medicina din Dalian, din China, a aratat faptul ca un consum moderat de…

- Emil Hossu-Longin, jurnalist TVR și unul dintre cei mai apreciați comentatori din Romania, a reacționat pe Facebook joi seara, dupa o noua seara demna de uitat pentru fotbalul autohton. Romania a ramas fara nicio reprezentanta in Conference League, Farul și Sepsi fiind eliminate, iar reacțiile au curs…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis o atentionare hidro Cod galben de inundatii pentru raurile mici din judetele Bihor si Cluj, ce va fi valabila pe parcursul zilei de duminica.

- Menținerea nivelului de energieGustarile intre mese pot menține nivelul de energie constant pe parcursul zilei. Atunci cand treci prea mult timp fara sa mananci, poți resimți scaderea energiei, dificultați de concentrare și oboseala. Gustarile sanatoase pot ajuta la prevenirea acestor simptome neplacute.Controlul…

- Cursa in care David Popovici (18 ani) va lupta pentru aurul mondial la 200 de metri liber va fi televizata pe Antena 1. Postul TV a facut anunțul luni seara. Finala lui Popovici va fi liveTEXT cu FOTO și reacții pe GSP.ro. ...