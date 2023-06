Stiri pe aceeasi tema

- Postul Sfinților Petru și Pavel este randuit de Biserica Ortodoxa in cinstea Apostolilor Petru și Pavel și a obiceiului acestora de a posti. In 2023, postul Sfinților Petru și Pavel va incepe pe 12 iunie și se termina pe 29 iunie.

- Rusaliile, cunoscute drept Pogorarea Sfantului Duh, sunt un praznic creștin sarbatorit in a 50-a zi de dupa Paști, care este intotdeauna o zi de duminica. De Rusalii este comemorata coborarea Sfantului Duh asupra ucenicilor lui Iisus din Nazaret.

- In Biserica Ortodoxa, Sfantul Gheorghe este considerat protectorul armatei, dar ocrotirea lui se rasfrange nu numai asupra soldaților, ci și asupra țaranilor. Sfantul a fost patronul militar al Moldovei medievale, portretul lui fiind pictat pe steagul lui Ștefan cel Mare. Pe 23 aprilie, de Sfantul Gheorghe,…

- An de an, pe data de 23 aprilie, potrivit Calendarului Creștin Ortodox, credincioșii il sarbatoresc pe Sfantul Mare Mucenic Gheorghe. Legat de aceasta sarbatoare, ca și de altele, exista o serie de tradiții și obiceiuri pe care le respecta toți creștinii, cu strictețe, ca sa fie feriți de ghinion pe…

- In 2023, Paștele ortodox pica pe data de 16 aprilie. Sarbatoarea Invierii Domnului este precedata de Saptamana Patimilor, perioada in care credincioșii rememoreaza, pas cu pas, chinurile pe care le-a indurat Iisus Hristos pentru mantuirea omului, și respecta in același timp mai multe tradiții. Prima…

- Semnificația Floriilor este strans legata de Intrarea Domnului in Ierusalim, moment in care a fost intampinat cu asini. Sarbatoarea mai este asociata unui nou inceput, asta pentru ca se spune ca de Florii poți atrage prosperitatea și liniștea in familie.