- SUA intentioneaza sa amplaseze arme nucleare in Marea Britanie pentru prima data in ultimii 15 ani, pe fondul unei amenintari tot mai mari din partea Rusiei. Ogive de trei ori mai puternice decat bomba de la Hiroshima ar urma sa fie amplasate la baza Royal Air Force (RAF) Lakenheath din Suffolk, conform…

- Prim ministrul Marcel Ciolacu a declarat vineri la Baia Mare ca nu este cazul sa ne pregatim de razboi, precizare facuta in contextul unor declaratii lansate in Marea Britanie despre posibilitatea producerii unui razboi in Europa generat de Rusia, potrivit Agerpres.Nu este cazul sa ne pregatim de razboi,…

- Șeful armatei britanice avertizeaza populația sa se pregateasca de un razboi cu Putin. Generalul Patrick Sanders a declarat ca populatia din Regatul Unit trebuie sa fie pregatita sa ia armele in mana. Ministerul Apararii de la Londra a fost nevoit sa intervina si sa precizeze ca nu are planuri de recrutare.…

- Guvernul britanic a anuntat duminica lansarea unui program de producere a combustibilului pentru urmatoarea generatie de reactoare nucleare, cu o investitie de 300 de milioane de lire sterline (348 de milioane de euro). Regatul Unit intentioneaza astfel sa devina prima tara din Europa de Vest care se…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a cerut tarii sale sa "accelereze pregatirile de razboi", inclusiv programul sau de inarmare nucleara, din cauza "situatiei politice si militare grave" provocate, in opinia sa, de "manevrele de confruntare" ale SUA si ale aliatilor sai, a relatat joi presa de stat, scrie…

- Sellafield, cel mai periculos depozit nuclear din Europa, are o scurgere la un siloz uriaș de deșeuri radioactive și alte probleme de siguranța care ar putea reprezenta un risc pentru populație din Marea Britanie pana in Norvegia, dezvaluie The Guardian.