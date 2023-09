Cele mai noi scenarii privind taxarea dividendelor / Exemple de calcul

Stiri pe aceeasi tema

- Florin Tanasescu Pentru fluidizareaa traficului din tara, Guvernul a lansat pe ulite Programul „Prima trotineta buleftrica”. Cu mijocul asta postmodernist de miscare se asigura si-o circulatie snur pe Valea Prahovei, si deplasarea la recoltat de sfecla. Sloganul programului: „Decat o mecla trista la…

- Daniel Fenechiu (PNL) vorbește despre nemultumirile avocatilor. Acestia isi doresc un tratament corect, ca nu isi doresc sa schimbe regulile peste noapte si sa fie gasiti vinovați pentru pagubele bugetare. ”In momentul de fata, avocatura vine dupa o perioada foarte grea, o perioada de un an si jumatate…

- Tot mai mulți romani aleg sa petreaca vacanțele in Grecia, doar ca mereu apare intrebarea daca sa schimbe euro la cursul valutar sau sa țina banii pe card și mai ales ce tip de card ca sa nu plateasca comisioane. Jurnaliștii de la Conso.ro au relatat despre cazul a patru prieteni care au ales sa […]

- Guvernul a adoptat in ședința de astazi Planul de acțiuni pentru pregatirea de sezonul de incalzire 2023-2024. Acesta ia in calcul trei posibile scenarii, cel mai pesimist fiind rezilierea contractului de furnizare a gazelor naturale, semnat intre Moldovagaz și Gazprom. In funcție de fiecare scenariu,…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat luni, dupa sedinta conducerii partidului cu reprezentantii PNL din Executiv ca pentru a nu speria cetatenii sau zona economica, ar fi bine sa punem capat acestei spirale, acestei isterii in legatura ca mariri de taxe, de impozite in viitorul apropiat,…

- E scandalos ca in tot acest demers de creștere a veniturilor bugetare se vorbește doar de creșterea taxelor, dar nu se vorbește de reducerea evaziunii, susține avocatul Gabriel Biriș, expert in fiscalitate și fost secretar de stat in Ministerul Finanțelor.

- Masurile fiscale prin care Guvernul vrea sa adune mai multi bani la Bugetul de stat vor fi aprobate la finalul saptamanii viitoare sau in prima saptamana din august. Iar luni va fi intalnirea decisiva a Coalitiei, in care acestea vor fi batute in cuie.

- Profesorii intra in cea de-a treia saptamana de greva generala! Au salarii marite din aceasta luna, dar liderii de sindicat spun ca vor inceta protestul atunci cand Guvernul va emite un act normativ care sa garanteze salariul debutantului.