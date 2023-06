CNAIR a publicat mai multe fotografii de la Golden-Gate-ul romanesc, de la Braila. Fotografiile au fost facute aseara in momentul testarii iluminatului. Podul peste Dunare de la Braila, cel mai mare pod suspendat din Romania și al treilea din Europa, ar urma sa fie inaugurat pe 27 iunie pe varianta Macin, dupa un an și jumatate de intarzieri. A doua varianta, Jijila, ar urma sa fie deschisa mai tarziu. The post Cele mai noi imagini de la podul de la Braila! S-au facut testele de iluminat appeared first on Puterea.ro .