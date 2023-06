Stiri pe aceeasi tema

- Artistul britanic Baxter Dury, cunoscut pentru versurile satirice si timbrul vocal distinct, va concerta in premiera la Bucuresti, marti, dupa ora 20.00, la Control Club. Biletele sunt disponibile in reteaua Eventbook.Povestitor ironic si poet romantic deopotriva, Baxter Dury are in palmares sapte…

- Netflix revine si in luna mai 2023 cu noutati Platforma de streaming isi rasfata abonatii cu titluri noi si pe toate gusturile. Cinefilii asteapta cu nerabdare serialul "Queen Charlotte: A Bridgerton Story", dar si multe alte productii.Iata lista completa a celor mai tari filme si seriale pe care le…

- American Independent Film Festival .7 incepe vineri, 21 aprilie, la Cinema Elvire Popesco și Cinemateca Eforie din București. In deschidere, publicul va avea de ales intre doua premiere: lungmetrajul A THOUSAND AND ONE – Marele premiu al juriului la Sundance 2023, la sala Eforie, și primul episod din…

- Filme premiate de-a lungul anilor cu Trofeul Anonimul vor fi proiectate la Cinema Elvire Popesco din Capitala, in cadrul programului Warmup Anonimul XX al Festivalului International de film Independent Anonimul.Potrivit unui comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES, in fiecare zi de 20 a fiecarei…

- "Women Talking", filmul regizoarei Sarah Polley premiat anul acesta de membrii Academiei Americane de Film cu Oscar pentru cel mai bun scenariu adaptat si "The Whale", recompensat cu Oscar pentru cel mai bun actor intr-un rol principal pentru interpretarea lui Brendan Fraser, vor putea fi vazute in…

- Filarmonica Pitești organizeaza joi, 30 martie, de la ora 19.00, la Centrul Multifuncțional, un nou concert simfonic extraordinar. La pupitrul dirijoral al orchestrei simfonice a instituției revine Walter Hilgers (Germania), solistul serii fiind pianistul Horia Maxim. In program: P. I. Ceaikovski –…

- Echipa nationala de rugby a Romaniei va disputa o partida test cu selectionata Statelor Unite ale Americii pe 5 august, la Bucuresti, aceasta fiind ultima intalnire pe care prima reprezentativa o va disputa in tara inaintea participarii la Cupa Mondiala din Franta, informeaza Federatia Romana de Rugby…

- Festivalul Filmului Francez care incepe miercuri, la Bucuresti, va oferi cinefililor sibieni, cinci filme, care vor fi proiectate in perioada 24-26 martie, la Centrul Cultural Habitus din Piata Mica aflata in centrul istoric, a anuntat printr-un comunicat, Teatrul National "Radu Stanca", partener de…