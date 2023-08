Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul lunii august 2023 vine cu surprize pentru trei zodii care se afla in fruntea listei cu cele mai norocoase semne. Astrele anunța o perioada binecuvantata de Univers, plina de romantism, vindecare, reușita și caștiguri financiare pentru trei nativi.

- Urmatoarele doua luni de vara vine cu mari probleme pentru unii nativi pe plan personal, asta pentru ca discuțiile in contradictoriu vor fi la ordinea zilei și chiar se poate ajunge la desparțire. Este posibil sa iasa la iveala detalii din trecutul acestor nativi, spre surprinderea persoanei iubite.

- Cea de-a doua luna de vara vine cu vești bune pentru unii nativi care vor fi promovați la locul de munca. Trebuie doar sa aiba mai multa incredere in ei, pentru ca vor reuși și nimic nu le va sta in cale in perioada urmatoare.

- Inceputul lunii iulie vine cu momente tensionate in cuplu pentru unii nativi, care vor trebui sa invețe sa asculte mai mult in loc sa se certe cu partenerul. Nici cei care nu și-au rezolvat problemele din trecut nu vor fi „feriți” de probleme in cuplu.

- Daca pentru unii nativi vara inseamna perioada in care iși vor gasi dragostea adevarata, pentru alții, lucrurile nu vor fi deloc așa cum iși doresc. Din contra, se anunța momente tensionate in cuplu și vor ajunge la desparțire.

- Exista patru zodii din cele 12 ale horoscopului care știu sa se faca respectate. Acești nativi din zodiac sunt muncitori, deștepți, dar mai ales ințelepți, iar aceste calitați pe care le au ii ajuta foarte mult in viața. Ai nevoie de acești nativi in viața ta, pentru ca nu vei ramane niciodata dezamagiți…

- Ultima parte din luna mai poate aduce momente tensionate pentru unii nativi, care vor lua in calcul chiar varianta desparțirii. Este posibil ca unele probleme care nu au rezolvate la momentul potrivit sa devina, din nou, subiect al unor discuții mai aprinse, care vor fi cu greu gestionate.

- Doua zodii din Horoscop vor intampina mari probleme pe sectorul amoros. Probabil ca Luna Noua din Taur aduce aceste conflicte pe care, din pacate, nu le vei putea evita. Acești doi nativi din zodiac se vor confrunta un adevar dureros saptamana aceasta, dar care le va fi mai benefic pe termen lung. Care…