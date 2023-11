Cele mai memorabile momente cu Matthew Perry din Friends Matthew Perry, cunoscut in special pentru rolul sau ca Chandler Bing din serialul Friends, a murit sambata, la varsta de 54 de ani. Actorul a fost gasit inconștient in locuința sa din Los Angeles. Cauza oficiala a morții nu a fost inca facuta publica. Informațiile preliminare arata insa ca acesta s-a inecat in jacuzziul din propria sa casa. De-a lungul anilor, el a demonstrat ca a fost un actor extrem de talentat. Un geniu al comediei care a lasat in urma sa o moștenire impresionanta ce va ramane in inimile a milioane de oameni. Iata in…