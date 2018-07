Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania (FJR) a solicitat Inaltei Curti de Casatie si Justitie si presedintelui Klaus Iohannis sa sesizeze Curtea Constitutionala in privinta legii de modificare a Codului Penal.

- "In opinia noastra, prin modul in care a fost adoptata, legea mentionata incalca principiul bicameralismului prevazut de art. 61 alin. (2) si de art. 75 din Constitutie, astfel cum a fost acesta dezvoltat prin jurisprudenta Curtii Constitutionale. De asemenea, prin continutul normativ, Legea pentru…

- O delegație a Comisiei de la Veneția a avut, marți, o intrevedere cu reprezentanții Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ). Oficialii instituției care ține de Consiliul Europei au venit in Romania pentru a discuta modificarile legilor care privesc Justiția, dupa controversele aparute in spațiul…

- Elena Udrea are acum in Costa Rica un statut care o protejeaza de o eventuala extradare, a declarat marți, pentru Libertatea, avocatul Veronel Radulescu, dupa ce instanța suprema a condamnat-o definitiv la 6 ani de inchisoare cu executare in dosarul ”Gala Bute”. Avocatul spune ca decizia judecatorilor…

- "Este o mizerie ce se intampla, ma asteptam sa fiu achitat si sa fiu rasplatit pentru ceea ce am facut eu pentru Romania. Dar iata ca oamenii care fac ceva pentru aceasta tara ajung la puscarie si sunt promovate lichelele care au vandut tara", a declarat Rudel Obreja pentru ProSport. Citeste…

- Un magistrat pensionar incaseaza cea mai mare pensie civila din Romania. In luna aprilie, acesta a luat peste 56.000 de lei brut. Pare greu de crezut, dar este adevarat: cea mai mare pensie a unui magistrat din Romania este de peste 56.000 de lei, potrivit economica.net . Magistratul pensionar ia cea…

- Banca nu mai poate bloca banii din contul unui datornic, daca executarea silita a fost suspendata. Atfel, pe toata durata suspendarii executarii silite, banca nu este obligata sa blocheze sumele care intra in contul debitorului urmarit silit prin poprire, potrivit unei decizii recente a Inaltei Curti…

- Mihai Petria, primarul din Tudora, a fost suspendat de prefectul județului Botoșani, in condițiile in care a fost declarat incompatibil de Agenția Naționala de Integritate, iar Inalta Curte de Casație și Justiție a luat o decizie definitiva in privința raportului de evaluare in acest caz. In urma cu…