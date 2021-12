Cele mai impresionante transformări ale părului din 2021 Celebritațile au indraznit sa poarte noi tunsori și culori spumoase, care le-au schimbat radical look-ul. Arunca o privire la cele mai uimitoare transformari ale anului. De la lung la scurt, de la maro la blond prin breton sau de-a dreptul la zero… Vedetele aveau nevoie de o schimbare. 2021 a... The post Cele mai impresionante transformari ale parului din 2021 appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

