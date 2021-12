Cele mai impresionante fotografii din 2021 Cele mai impresionante fotografii din 2021! Un protestatar pro-Donald Trump cara pupitrul purtatorului de cuvant al Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi. Fotografia a fost surprinsa in Rotonda cladirii Capitoliului. Pe 6 ianuarie, susținatorii violenți ai fostului președinte american au intrat cu forța in cladire in timp ce Congresul certifica caștigarea alegerilor de catre Joe Biden. Kamala Harris a devenit prima femeie de culoare Vicepreședinte al SUA. Asta dupa ce a depus juramantul in fața Soniei Sotomayor, Judecator al Curții Supreme. Membrii…