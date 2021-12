De multe ori, tindem sa neglijam mai ales dantura copiilor – „sunt dinți de lapte, nu conteaza” – insa asta e fundamental greșit. Știai ca dinții de lapte ii influențeaza pe cei permanenți? Și ca, daca, de exemplu, pe un dinte de lapte lasam netratata o carie, aceasta se poate „transfera” pe dintele permanent? Multe dintre afecțiunile dentare ale copiilor și adolescenților afecteaza și adulții, insa dinții juniorilor sunt in dezvoltate – cu alte cuvinte, dinții permanenți vor oglindi cat de bine (sau rau) am avut grija de dinții noștri de lapte. Deci, pentru a fi in permanența conectat la nevoile…