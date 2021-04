Cele mai folositoare produse pentru om Revista Forbes a publicat lista celor mai folositoare produse. Cercetatorii au evaluat utilitatea produselor reieșind din conținutul de vitamine si minerale, precum si capacitatea de a preveni bolile grave, cum ar fi atacul de cord, accidentul vascular cerebral, cancerul si a reduce tensiunea arteriala, conform malpme.ru. Lista celor mai utile produse este deschisa de fructele de padure: zmeura Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Lista responsabililor spanioli vizati de scrisori de amenintare s-a marit miercuri dupa interceptarea unui plic care continea gloante destinat fostului premier socialist Jose Luis Zapatero, relateaza AFP. Serviciile de securitate ale postei si fortele de ordine "au interceptat o scrisoare…

- Guvernul este așteptat sa organizeze alegeri pentru funcția de primar in 30 de localitați, in luna iunie. Este vorba de localitați in care, conform prefecturilor, funcția de primar este vacanta. Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a propus Ministerului de Interne organizarea alegerilor…

- Cea de-a 93-a gala de decernare a premiilor Oscar a avut loc duminica seara la Los Angeles, filmul „Nomadland”, regizat de Chloe Zhao, fiind marele castigator al serii, primind premiul Oscar la categoriile „cel mai bun film”, „cel mai bun regizor” și „cea mai buna actrița”. Ceremonia din acest an a…

- UEFA a renuntat vineri la orasele Bilbao si Dublin, aflate initial pe lista de 12 gazde ale turneului final programat in acest an, intre 11 iunie si 11 iulie, scrie Agerpres. Programul și locul de disputare ale meciurilor de la EURO 2020.

- Lista țarilor pentru care se instituie masura carantinei la intoarcerea in Romania a fost actualizata. Cei care se intorc din țarile cu risc crescut vor intra in carantina, cu excepția persoanelor care s-au vaccinat anti covid-19 sau care au facut boala in ultimele 3 luni. Comitetul Național pentru…

- 11 total views Consiliul Județean Valcea a fost convocat in ședința ordinara, miercuri 21 aprilie, iar pe ordinea de zi au fost 30 de proiecte de hotarare, printre care și aprobarea bugetului propriu al județului Valcea și a listei obiectivelor de investiții, dar și estimari pentru anii 2022-2024.…

- Primarul general, Ion Ceban, se arata indignat de dezmațul de pe strazile capitalei, unde sute de persoane au diferite afaceri mici, gherete luate pe 50 de ani in chirie și haosul de pe strazi. Ceban a solicitat să fie făcută o listă a lustraţiei in care să fie trecute persoanele care se fac vinovate…

- Castrul de la Livezile era singurul din Bistrița-Nasaud care nu era afectat antropic, fiind conservat mulțumitor. Asta pana zilele trecute, cand un cercetator al Complexului Muzeal a descoperit un puț proaspat sapat și o imprejmuire cu un gard de sarma. Nepasarea unora pare sa distruga singurele bucațele…