Cele mai eficiente soluţii naturale împotriva tusei

Tusea poate avea mai multe cauze. Fie apare ca un simptom al unei raceli, fie al unei bronsite, laringite, traheite ori al unei alergii. Tusea poate fi productiva (cu expectoratie) sau seaca (fara). Daca acest simptom persista, vizita la medic e obligatorie, deoarece poate fi manifestarea unei boli grave. Ceaiul si siropul de patlagina. Recunoscuta ca fiind cel mai bun remediu natural impotriva tusei, patlagina are efect expectorant, antibiotic si antifebril. Poti beneficia de proprietatile plantei fie urmand tratamentul cu ceai, fie pe cel cu sirop. Pentru prepararea ceaiului,… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

