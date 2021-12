Stiri pe aceeasi tema

- Craciunul este o sarbatoare plina de tradiții. De la impodobirea bradului, la colinde și cozonaci, aceste tradiții iși au originile in intreaga lume. Multe dintre cele mai populare tradiții de Craciun din zilele noastre dateaza din timpuri stravechi. Deși Craciunul inseamna ceva diferit pentru fiecare…

- In noaptea de 24 spre 25 de decembrie, copiii din intreaga lume il asteapta, pe Mos Craciun. Unii il numesc Santa Claus, altii ii spun Samichlaus, Pere Noeuml;l, Sinter Klaas, Babuska, oulupukki ori Viejito Pascuero.Traditia legata de Mos Craciun a aparut in secolul al IX lea, dar secretul adresei lui…

- Pe 24 decembrie, crestinii ortodocsi sarbatoresc Ajunul Craciunului, iar in tradiția populara, este sarbatoarea de sfarșit de an patronata de moș Ajun. Despre moș Ajun se spune ca ar fi fost frate geaman cu moș Craciun, deoarece seamana intre ei ca doua picaturi de apa. Totodata, se știe despre moș…

- Pe 25 decembrie 2021, enoriașii sarbatoresc Nașterea Domnului. Craciunul este una dintre cele mai iubite sarbatori, iar romanii o trateaza in consecința. Iata ce tradiții, sarbatori și superstiții exista in Ajunul Craciunului, dar și in cele trei zile, 25, 26 și 27 decembrie.

- Cu doar cateva zile inainte de sarbatoarea Nașterii Domnului, romanii se duc prin piețe, targuri și hypermarketuri, pentru a cumpara cel mai frumos brad pe care sa-l orneze in Ajunul Craciunului. Ce detaliu trebuie sa iei in considerare atunci cand alegi pomul de Craciun. Cel mai simplu truc. Cum alegi…

- ASTAZI| Solstitiul de iarna 2021: Noaptea magica in care se deschid cerurile. Ce e bine sa faci și ce nu, in cea mai scurta zi din an Solstitiul de iarna 2021: Noaptea magica in care se deschid cerurile. Ce e bine sa faci și ce nu, in cea mai scurta zi din an Inceputul iernii astronomice sau solstițiul…

- Solstițiul de iarna 2021. Tradiții și superstiții. Solstitiul de iarna este considerat momentul luptei intre lumina si intuneric, intre bine si rau sau intre viata si moarte. Popular, se spune ca, din aceasta zi, lumina invinge intunericul, iar zilele calendaristice devin tot mai lungi, noptile scurtandu-se…

