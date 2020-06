Cele mai căutate modele de vehicule comerciale Piața de vehicule comerciale de peste 3,5 tone din Romania a scazut cu 30% in primele patru luni, la aproximativ 5.000 de unitați. Primele zece cele mai vandute modele au impreuna 70% din aceasta piața, iar primele cinci modele au impreuna 50% din... Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul vanzarilor de imobile a crescut in luna mai fata de luna aprilie, dar numarul este mai mic fata de anul trecut, potrivit unui raport al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI). Si numarul ipotecilor inscrise este mai mic, noteaza mediafax.Potrivit ANCPI, in…

- Piata auto din Romania a inregistrat o scadere de 33% in primele cinci luni ale anului, fata de aceeasi perioada din 2019, desi la nivelul lunii mai, prin cele 8.609 de autovehicule inmatriculate (din care 7.067 de autoturisme), a fost consemnata o...

- Organizația Patronala a Retailerilor din Romania – RORETAIL anunța ca membrii sai nu iși vor relua activitatea in centrele comerciale incorecte. Membrii RoRetail nu iși vor redeschide, la inceputul saptamanii viitoare, magazinele in acele centre...

- Piața de mașini electrice continua sa inregistreze performanțe bune in Romania in prima parte a acestui an, in ciuda unui declin puternic de 27% a inmatricularilor de mașini noi ca urmare a pandemiei de coronavirus SARS-CoV-2. Datele oficiale prezentate de Asociația Producatorilor și Importatorilor…

- Piata auto din Romania a scazut cu aproape 30%, in primele patru luni din acest an, comparativ cu aceeasi perioada din 2019, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA), publicate vineri.In acest context, este de retinut faptul ca evolutia din Romania, ca…

- In primele patru luni din 2020, numarul autoturismelor noi inmatriculate in Romania a ajuns la 32.300 unitati, in scadere cu -27.46% fata de perioada similara din 2019, potrivit datelor Asociatiei Constructorilor de Automobile (ACAROM) si Directiei de Inmatriculari (DRPCIV).

- Premierului i s-a atras atentia despre criza Euthyrox si a unor medicamente pentru diabet, care de mai multe saptamani lipsesc din farmacii."Euthyrox este pentru tiroida, aici am avut o discutie cu ANMDM, am participat saptamana trecuta la sedinta operativa de la Ministerul Sanatatii si mi s-a garantat…

- Societatile de asigurare autorizate si reglementate de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) au subscris, in anul 2019, prime brute in valoare de aproximativ 11 miliarde lei, in crestere cu peste 8% fata de valoarea inregistrata in anul 2018. Piata asigurarilor din Romania ramane orientata…