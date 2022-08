Cele mai căutate joburi din România în luna iulie. Numărul CV-urilor depuse a depășit recordul din ultimul an și jumătate Piata muncii a accelerat in iulie 2022 in Romania, aplicarile la joburi au depasit recordul din ultimul an si jumatate, iar numarul de joburi a crescut cu 28% fata de vara anului trecut, potrivit unei platforme de recrutare. Candidatii au aplicat cel mai mult pentru pozitii in Vanzari, unde aplicarile au crescut cu aproape 4% fata de luna trecuta, Management, Financiar/Contabilitate, IT/Telecom si Productie/Logistica. "A doua luna de vara din 2022 a adus un volum de joburi cu 28% mai mare decat in aceeasi perioada a anului trecut pe platforma de recrutare BestJobs, pastrand acelasi… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”A doua luna de vara din 2022 a adus un volum de joburi cu 28% mai mare decat in aceeasi perioada a anului trecut pe platforma de recrutare BestJobs, pastrand acelasi nivel comparativ cu luna iunie a acestui an. Cu toate ca este o perioada de varf a sezonului estival, candidatii au inregistrat cu 13%…

- Evaziunea in piețele de gros de fructe și legume este o realitate cunoscuta de toata lumea, dar din pacate greu de stapanit, in condițiile in care controalele efectuate de autoritați nu au efectul scontat. Chiar și cele mai simple calcule arata ca zilnic se face evaziune de cel puțin 500.000 euro intr-o…

- ”In prima vara dupa ridicarea restrictiilor, atat angajatii, cat si angajatorii raman activi in cautari. Cel mai recent sondaj realizat pe platforma de recrutare BestJobs arata faptul ca 65% dintre angajatii romani apeleaza la online pentru a identifica noi oportunitati profesionale. Dintre respondenti,…

- ”In prima vara dupa ridicarea restrictiilor, atat angajatii, cat si angajatorii raman activi in cautari. Cel mai recent sondaj realizat pe platforma de recrutare BestJobs arata faptul ca 65% dintre angajatii romani apeleaza la online pentru a identifica noi oportunitati profesionale. Dintre respondenti,…

- ”Pe masura ce vacanta de vara se apropie, segmentul tinerilor din noua generatie devine tot mai activ si populeaza platforma de recrutare BestJobs, in cautare de internship-uri, joburi part-time sau sezoniere, care sa ii ajute in a capata experienta sau, cel putin, in a-si asigura o sursa de venit pe…

- In ciuda provocarilor intampinate de la inceputului anului, angajatorii accelereaza activitatea pe piata muncii si deschid noi pozitii sau cauta sa acopere pozitiile eliberate in urma mobilitatii crescute a angajatilor. Astfel, platforma de recrutare BestJobs a atins un nou record de 42.000 de oferte…

- Peste 37.300 de aplicari trimise pe platforma de recrutare BestJobs de catre brașoveni. Platforma de recrutare BestJobs a atins un nou record de 420.000 de oferte de angajare, cel mai mare volum de joburi active din ultimii doi ani si jumatate. In plus, numarul de candidati contactati cu o oferta de…

- Platforma de recrutare BestJobs a anuntat marti ca a atins un nou record de 42.000 de oferte de angajare, cel mai mare volum de joburi active din ultimii doi ani si jumatate, iar numarul de candidati contactati cu o oferta de angajare a crescut cu peste 30% fata de luna anterioara. „In ciuda…