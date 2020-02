Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Cadastru gratuit in mediul rural 2020: Ce localitați din Alba intra in program din acest an Cadastru gratuit in mediul rural 2020: Ce localitați din Alba intra in program din acest an Cadastrarea gratuita continua și in 2020. Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației…

- Localitatile din zona Moldovei care au inregistrat pagube in urma inundatiilor din vara anului 2018 pot beneficia de sprijin financiar din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, potrivit unui comunicat de presa transmis, de Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei (MLPDA). Articolul…

- "Este foarte corect asa, legislatia a prevazut pana in vara anului trecut ca asa se aleg presedintii Consiliilor Judetene. La momentul respectiv, printr-o Ordonanta total neinspirata, Guvernul pesedist a schimbat regula si acum ce face Guvernul este doar sa se intoarca la legislatia exista inainte.…

- Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei a semnat, la inceputul acestui an, 40 de ordine pentru „lucrari in prima urgenta”, din care sase vizeaza comune din judetul Bacau, printre ele si comuna Hemeius. Dupa ploile din anii trecuti, o comisie a Comitetului Judetean pentru Situatii…

- Vetuta Stanescu a fost numita in functia de secretar de stat la Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban, publicata, luni, in Monitorul Oficial, potrivit Agerpres.Citește și: Olguța Vasilescu a facut anunțul! Planul pe care…

- Noi numiri de secretari si subsecretari de stat in Cabinetul Orban. Potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial, Eduardt Cozminschi este noul presedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.Totodata, Mariana Cotoi a fost numita secretar de stat la Ministerul Lucrarilor…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, l-a acuzat, ieri, in cadrul unei declarații de presa, pe ministrul liberal al Lucrarilor publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Ștefan, cunoscut și sub numele de ministrul „grinda“, ca are un comportament abuziv la adresa autoritaților…

- Nelu Tataru a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii, potrivit unei decizii a prim-ministrului Ludovic Orban publicate, miercuri, in Monitorul Oficial. Nelu Tataru este presedinte al PNL Vaslui. Totodata, Mihail Vestea a fost numit secretar de stat…