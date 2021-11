Cele mai bune jocuri video din 2021 Organizatorii ediției din acest an a The Game Awards au dezvaluit lista nominalizarilor, jurnalistul Geoff Keighley fiind gazda evenimentului ca in fiecare an și cel care a anunțat selecțiile. Prezentarea a fost facuta in cadrul unui livestream special, difuzat pe Twitch . Nominalizarile au fost alese prin votul la care au participat peste 100 de organizații mass-media și streameri. Jocurile indie s-au bucurat de unele surprize placute. In fruntea listei sunt mai multe jocuri, printre care se numara Deathloop, Returnal, Psychonauts 2, și Ratchet & Clank: Rift Apart. Xbox/Bethesda au fost studiourile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Țara așteapta un guvern. Vom vedea, Vilceanu este o varianta, așteptam decizia președintelui partidului. Așteptam președintele partidului sa faca propunerile. (...) Sigur ca Ciuca este o varianta," a afirmat Flutur.Prim-vicepreședintele PNL a afirmat ca are totuși speranța ca la finalul ședinței blocajul…

- In timp ce Djokovic, Medvedev sau Zverev și alții prefera sa ocoleasca subiectul vaccinarii contra Covid-19, Rafael Nadal are o poziție foarte clara. „Ințeleg ca sunt oameni care nu vor sa se vaccineze. Asta mi se pare o poziție un pic egosita”, spune Nadal, citat de 20 Minutes. Intr-o videoconferința…

- The average value of the shopping cart on Friday in the first 30 minutes of the Black Friday 2021 discount campaign was standing at 322 lei, while the average number of transactions was 14 per minute, show real-time data with the PayU online payment processor, agerpres reports. According to PayU,…

- The strategic partnership between Romania and the United States is a bridge for developing bilateral co-operation between the Romanian and American business communities, according to a statement from the Romanian Ministry of Economy, Entrepreneurship and Tourism (MEAT) released on Monday, agerpres…

- Medicai, start-up-ul de MedTech care faciliteaza colaborarea in cloud in timp real, intre medici si pacienti, pentru investigatii imagistice si documente medicale, anunta atragerea celui de-al doilea bridge round din partea ROCA X, parte din Impetum Group, iar prin aceasta runda, investitia ROCA…

- Constanta County Prefect Silviu Cosa said on Friday that the first responders arrived at the Infectious Diseases Hospital within seven minutes of being alerted of a fire there, and the head of the Constanta Inspectorate for Emergency Situations (ISU) said that checks conducted in February at the…

- Nominalizarile pentru premiile Grammy 2022 vor fi anuntate la finalul lunii noiembrie, a transmis Recording Academy, forul care acorda trofeele. Registrul de anul acesta ar putea fi complet diferit de ultimii ani, avand in vedere ca Academia a eliminat comitetele „secrete” de selectie alcatuite din…

- A 73-a ediție a Premiilor Emmy va avea loc pe 19 septembrie, la L.A. Live din Downton Los Angeles. Nominalizarile au fost anunțate deja și specialiștii incearca sa anticipeze rezultatele. Ted Lasso este marea revelație de pana acum, reușind sa fie comedia nou-aparuta cu cele mai multe nominalizari in…