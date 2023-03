Stiri pe aceeasi tema

- Deși este un cuvant pe care il auzim și il rostim destul de des, destul de multa lume nu știe cu exactitate ce este glutenul. Cu toate acestea, exista persoane care il evita pe cat de mult le sta in putința pentru simplul fapt ca se simt mai bine și mai in siguranța atunci cand vine vorba despre sanatatea…

- Sunt o mulțime de beneficii pe care cosumul de lapte, iaurt, alte derivate și oua. Cand vine vorba despre lactate, sunt bogate in nutrienți esențiali. Lactatele sunt renumite pentru sanatatea oaselor, dar lactatele fac mult mai mult; de exemplu, susțin mușchii, ajuta la creșterea nivelului de energie…

- Ordinul care stabileste detalierea informatiilor din meniurile restaurantelor a fost emis dupa ce am stabilit abordarea la nivel european iar alaturi de numele produsului va trebui pus intr-o paranteza si numarul de E-uri ca sa stii ca, la momentul acela, ai demarat deja procesul de imbalsamare inca…

- Dieta mediteraneana a fost desemnata cea mai buna din lume și in 2022, pentru cel de-al șaselea an la rand. Specialiștii in nutriție considera acest stil alimentar un factor esențial al unei vieți echilibrate. Ce efecte susțin ca ar avea asupra organismului și ce alimente se consuma, de fapt. Dieta…

- In perioada de iarna apar tot mai multe persoane care se confrunta cu raceala sau gripa. Pentru a avea o imunitate de fier, trebuie sa consumam mai multe alimente pline de nutrienți. In acest fel, ne vom feri, in mod natural, de virușii care vor sa-și faca de cap in organismul nostru. Ele sunt la indemana…

- Fiecare dintre noi și-a facut planuri de calatorie pentru noul an. Fie ca vorbim de vacanțe la mare, la munte, in Romania, sau in diferite colțuri ale lumii, toți avem ceva in minte. Dar, așa cum se obișnuiește, cel puțin in ultimii ani, au aparut ghiduri cu posibile destinații. Printre cele mai recunoscute…

- Dupa mesele copioase de sarbatori, o dieta de detoxifiere este cea mai indicata varianta. De fapt, este vorba despre un stil de viața sanatos care nu te va priva de nutrienții necesari organismului. In plus, pierzi 5 kilograme in doua saptamani.

- Dieta bogata in grasimi și consumul frecvent de alcool afecteaza ficatul: acumularea de țesut gras in ficat duce la inflamarea acestui organ, provocand o boala cronica numita steatohepatita. In primele stadii nu apar semne și simptome specifice, astfel incat problema ramane mult timp neglijata. In…