Lichiditatea abundenta, creșterea piețelor bursiere și adaptarea politicilor fiscale au fost favorabile creșterii averilor, astfel incat cele mai bogate 25 de familii din lume dețin acum 1,7 trilioane de dolari, in creștere de 22% fața de acum un an. Familia Walton, care deține aproape jumatate din lanțul de retail Walmart Inc., sunt in fruntea listei