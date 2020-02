Stiri pe aceeasi tema

- Puternicele si curajoase protagoniste din ''Birds of Prey'', un film cu o distributie feminina in frunte cu Margot Robbie, sunt principala atractie in cinematografele din SUA in acest sfarsit de saptamana, cand atentia este indreptata asupra galei premiilor Oscar care se decerneaza duminica,…

- Gala premiilor BAFTA 2020 a reprezentat un nou prilej pentru vedete sa defileze in cele mai frumoase ținute. In timp ce unele, precum Scarlett Johansson, au aratat spectaculos, altele au reușit sa impresioneze, dar intr-un sens negativ. Anul acesta, organizatorii au ales ca dress code GREEN, ceea ce presupunea…

- Brad Pitt, Margot Robbie si Saoirse Ronan se numara printre nominalizatii care vor participa la gala de decernare a premiilor BAFTA, desfasurata duminica seara la Londra, informeaza Press Association. Acestora li se vor alatura Charlize Theron, Al Pacino, Adam Driver, Joaquin Phoenix si Scarlett Johansson…

- Brad Pitt și Jennifer Aniston au participat, duminica noapte, la gala premiilor SAG, ce a avut loc in Los Angeles, California. Aici, cei doi au fost surprinși in diverse ipostaze care au dat de ințeles ca cei doi sunt mai mult decat prieteni. Deși nu au aparut impreuna pe covorul roșu, cei doi și-au…

- Screen Actors Guild Awards sau premiile SAG au fost decernate duminica noapte, la Los Angeles, California. Printre caștigatpri se afla serialul „The Crown”, Brad Pitt și Joaquin Phoenix și Jennifer Aniston. Și cum aceasta gala este una dintre cele mai importante ale industriei de film, vedetele au vrut…

- Globurile de Aur au adus la un loc cele mai mari vedete de la Hollywood. Și daca majoritatea au stralucit pe covorul roșu, unele au reușit sa șocheze prin aparițiile lor. Printre cele care și-au dorit sa apare uluitor, insa, potrivit criticilor au dat greș, se afla Jennifer Lopez, Cate Blanchett și…

- Anul a inceput cu unul dintre cele mai mari și mai așteptate evenimente din lumea cinematografiei, Globurile de Aur. Marele caștigator al serii a fost „Once Upon a Time in Hollywood”, care a plecat acasa cu trei trofee. Deși au existat multe surprize printre caștigatori, atenția publicului s-a concentrat…