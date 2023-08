Stiri pe aceeasi tema

- Traian Avarvarei (www.b1tv.ro) Toto Cutugno a murit. Marele artist italian avea 80 de ani. El era internat la spitalul San Raffaele din Milano, informeaza agenția italiana de presa ANSA. Anunțul a fost facut de Danilo Mancuso, managerul sau. Cantaretul si compozitorul, cunoscut in special pentru hitul…

- Doliu in lumea muzicii internaționale! Celebrul cantareț Toto Cutugno s-a stins din viața in cursul zilei de azi, la varsta de 80 de ani, la spitalul San Raffaele din Milano acolo unde era internat. Tristul anunț al trecerii lui in neființa a fost facut de managerul sau, Danilo Mancuso, care a explicat…

- Celebrul cantareț Toto Cutugno a murit marți la varsta de 80 de ani, in jurul orei 16.00, la spitalul San Raffaele din Milano, unde era internat. Cel care a dat vestea pentru Ansa a fost managerul sau, Danilo Mancuso, care a explicat ca "dupa o boala indelungata, starea cantarețului s-a agravat…

- Este doliu imens in lumea muzicii! Un cunoscut rapper s-a stins din viața in urma cu puțin timp. Marele artist a trecut in neființa la varsta de 50 de ani. El a fost colaborator al lui Timbland.

- Unul din cei mai mari pianiști ai Romaniei, maestrul Valentin Gheorghiu s-a stins din viața astazi, la 95 de ani. Printre cei care au facut anunțul trist se numara și Cezar Ouatu. Marele pianist Valentin Gheorghiu s-a stins din viața! The post Doliu in lumea muzicii din Romania! Maestrul Valentin Gheorghiu…

- Este doliu in lumea fotbalului internațional! Un fost jucator de la Barcelona s-a stins din viața in cursul zilei de azi, 9 iulie 2023, și a lasat o durere cumplita in inimile suporterilor spanioli.

- Cantareața și actrița CoCo Lee, nascuta in Hong Kong, a carei cariera de zeci de ani a inclus zeci de albume, filme și emisiuni de televiziune de succes, s-a stins din viața in cursul zilei de ieri. Anunțul a fost facut pe rețelele de socializare, chiar de sora acesteia. Artista avea 48 de ani și suferea…

- Școala de compoziție romaneasca pierde un colos! A murit la varsta de 89 de ani profesorul și compozitorul clujean Cornel Țaranu. Anunțul a fost facut de cei din Colectivul Academiei Naționale de Muzica „Gheorghe Dima”.„Acad. prof. univ. dr. Cornel Țaranu (20 iunie 1934 - 18 iunie 2023).Cu tristețe…