Cele mai amuzante căutări pe eMAG în 2021: Șmecherometru, spray anti vrăjeală și nevastă In anul 2021, romanii au cautat pe eMAG in special gadgeturi și telefoane. Dincolo de cautarile clare de produse, utilizatorii au cautat și informații de tot felul, cum ar fi vremea la Bacau sau „șmecherometru”. In acest context, eMAG a facut un top al celor mai amuzante cautari. Supradoza de imaginație • set de degete pentru a juca ca sa nu iti transpire • iepure cu tot cu mustati si cu urechi si cu codita care are oiciorus norocos pentru a castiga si eu la loto sa am bani de o nevasta ca nevasta ma bate si imi ia baniiii • bati care se face mai mare mai mic de metal • doresc niste chiloti de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

