Parchetul General a clasat cele doua dosare ale Laurei Codruța Kovesi, deschise de procuroarea Adina Florea de la Secția Speciala. Primul dosar a fost inregistrat in martie 2019, chiar in timpul procedurii de selecție a procurorului șef european, iar Kovesi a fost plasata, pentru cateva zile, sub control judiciar și a dat cu subsemnatul la poliție. Ulterior, Kovesi a sesizat Inalta Curte, unde judecatoarea Francesa Vasile a anulat controlul judiciar și a criticat extrem de dur dosarul Adinei Florea, de la Secția Speciala. Obiectul dosarului il facea abuzul in serviciu, luarea de mita dar si marturia…