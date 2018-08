Cele doua Corei s-au pus de acord luni sa organizeze un summit intre liderii celor doua state la Phenian pana la sfarsitul lunii septembrie, conform unei intelegeri la care s-a ajuns in timpul intalnirii la nivel inalt desfasurata in localitatea Panmunjom, in zona de securitate comuna, anunta agentia de presa sud-coreeana Yonhap. Cu toate acestea, cele doua parti nu au reusit inca sa stabileasca data pentru urmatorul summit, noteaza agentia de presa mentionata. 'Am convenit sa organizam un summit intercoreean pana la sfarsitul lunii septembrie, la Phenian', au declarat cele doua parti…