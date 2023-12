Stiri pe aceeasi tema

- Pe tot parcursul zilei de ieri, 28 noiembrie a.c., polițiștii prahoveni s-au aflat permanent in teren, desfașurand acțiuni de prevenire și combatere a faptelor antisociale, fiind luate masurile specifice impotriva celor care incalca prevederile legale, atat sub aspect contravențional cat și penal. In…

- Actiuni ale politistilor constanteniLa data de 10 noiembrie a.c., politisti din cadrul Sectiei 9 Politie Rurala Topraisar au desfasurat o actiune pentru mentinerea ordinii si linistii publice si combaterea traficului si consumului de droguri.In urma activitatilor desfasurate, au fost aplicate 7 sanctiuni…

- ”ECITIM, start-up romanesc in domeniul energiei, a finalizat 13 parcuri fotovoltaice in decursul ultimului an. Acestea sunt complet functionale si conectate la reteaua nationala de electricitate. Puterea instalata combinata a parcurilor fotovoltaice depaseste 6 MW si plaseaza proiectul ECITIM in topul…

- In noaptea de 15 spre 16 octombrie a.c., politisti din cadrul Politiei Orasului Cernavoda au desfasurat o actiune pentru mentinerea ordinii si linistii publice si cresterea gradului de siguranta rutiera.In urma activitatilor desfasurate, au fost aplicate trei sanctiuni contraventionale la O.U.G. 195…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a declarat ca nu este surprins de cazul de corupție in care a fost implicat Dumitru Buzat și ca acesta nu va afecta PNL, dar ca „exista un efect care se indreapta spre intreaga putere”. Intr-o intervenție telefonica la emisiunea Briefing de la Digi24, Bogdan…

- In ultimele 24 de ore, politistii au intervenit la peste 3.000 de sesizari venite din partea cetatenilor, iar in urma activitatilor desfasurate au fost aplicate peste 10.000 de sanctiuni contraventionale.La data de 8 septembrie a.c., politisti au actionat, la nivel national, pentru prevenirea faptelor…

- Lupta pe piata cipurilor se aprinde. Apple, Google, Nvidia si alti giganti din domeniul tehnologiei se gandesc sa cumpere actiuni ale Arm.Firma de proiectare de cipuri Arm a declarat, intr-un document depus marti, ca Apple, Alphabet, compania mama a Google, Nvidia si alte companii de tehnologie sunt…