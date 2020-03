​In orice criza e valabil sloganul "cash is king". Fiecare antreprenor trebuie sa aiba grija de lichiditați și asta este valabil mai ales pentru perioadele de dinaintea crizei, pentru ca nu te pregatești de criza in timpul crizei. Trebuie sa ai permanent in cap ideea ca la un moment dat lucrurile se pot intoarce dinspre o conjunctura pozitiva spre una negativa, spune antreprenorul clujean Bogdan Herea, intr-o discuție la distanța cu HotNews.ro și StartupCafe.ro. Clujeanul de 45 de ani, plecat dupa Revoluție in Franța și re-intors in țara in 2005 a vorbit in cadrul interviului despre impactul coronavirusului…