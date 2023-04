Stiri pe aceeasi tema

- Un document secret obtinut de The New York Times și care s-ar fi numarat printre cele scurse de la Pentagon arata ca spionajul american a schitat și scenariile unor situatii neprevazute, la un an de la invazia Rusiei in Ucraina. Scenariile includ moartea lui Volodimir Zelenski sau a lui Vladimir Putin.…

- Un document secret al serviciilor de informatii obtinut de The New York Times, care s-a numarat printre cele s-au scurs pe internet in acest an, arata ca analistii spionajului american au schitat scenariile unor situatii neprevazute, la un an de la inceperea razboiului din Ucraina. Scenariile includ…

- Belgradul nu a vindut și nu va vinde arme nici Kievului, nici Moscovei. Ministrul sirb al Apararii, Milos Vucevic, a declarat miercuri acest lucru. "De peste 10 ori am dezmințit aceasta minciuna, o vom face din nou. Serbia nu a vindut și nu va vinde arme nici parții ucrainene, nici parții ruse, nici…

- Forțele ruse au lansat, miercuri, atacuri cu drone iraniene și rachete in regiunile Kiev, Jitomir, Hmelnițki și Zaporojie. In regiunea Kiev, dronele au lovit un bloc de locuințe. Sapte persoane au murit și alte șapte au fost ranite. Și in regiunea Zaporojie, rachetele rusești au lovit doua cladiri rezidențiale,…

- Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, a declarat joi ca va ordona trupelor sale sa lupte alaturi de aliatul Rusia doar daca o alta țara lanseaza un atac impotriva Belarusului, a relatat agenția de presa de stat Belta. Lukașenko, care a negat in repetate randuri afirmațiile Kievului și ale Occidentului…

- In februarie anul trecut, cand presedintele Putin a anuntat invazia Ucrainei printr-un discurs televizat infiorator, Kremlinul era atat de increzator in succesul sau incat primul val de trupe rusesti a primit ordin sa impacheteze uniforme speciale pentru o parada a victoriei la Kiev. Nu a durat mult…

- Administratia Biden incepe sa-si flexibilizeze pozitia avuta pana acum in razboiul din Ucraina si ia in considerare argumentul Kievului ca are nevoie de arme mai puternice pentru a lovi peninsula Crimeea, anexata de Rusia in 2014 si unde se afla aproximativ 70.000 de soldati rusi si mai multe baze militare…

- Suntem in ziua cu numarul 325 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Agenția Internaționala pentru Energie Atomica (AIEA) a declarat ca va avea in curand o prezența permanenta la toate cele cinci instalații nucleare ale Ucrainei pentru a ajuta la prevenirea unui accident nuclear in timpul…