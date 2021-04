Stiri pe aceeasi tema

- Pregatirile din aceste zile cuprind, totodata, si o serie de traditii si de obiceiuri populare. Saptamana Mare reprezinta perioada cuprinsa intre Duminica Floriilor, anul acesta la 25 aprilie, si pana in Sambata Mare, respectiv 1 mai 2021, si are rolul de a pregati credinciosii pentru Invierea Mantuitorului,…

- Fenomenele specifice iernii vor fi mai rar resimtite in luna aprilie, iar cele extreme de vara vor avea o frecventa foarte redusa, insa precipitatiile vor creste in intensitate si vor fi insotite uneori de descarcari electrice, arata Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) in caracterizarea lunii…

- Suntem in Postul Paștelui, cunoscut și sub denumirea de Postul Mare. Pe langa faptul ca trebuie sa eliminam toate produsele de origine animala, acestea fiind considerate de frupt, credincioșii trebuie sa aiba o atenție sporita in privința comportamentului lor, sa faca fapte bune și sa-i aduca slava…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, susține dezvoltarea companiilor romanești, el considerand ca o țara fara firme naționale puternice nu se poate considera ca are o economie puternica. Ioan Balan a aratat ca Romania a traversat doua momente deosebit de grele, care au afectat puternic antreprenorii…

- Biserica Ortodoxa pomeneste sambata, 6 martie, pe cei adormiți, marcand astfel „Moșii de Iarna”. Mosii de iarna marcheaza inceputul sambetelor mortilor, in numar de sapte, care se vor incheia sugestiv cu Sambata lui Lazar, inainte de Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor. De la capataiul celor adormiti…

- Rugaciunea reprezinta calea prin care oamenii comunica cu Dumnezeu. Indiferent daca vorbim despre rugaciunea de mulțumire, fie ca ne referim la cea in care cerem iertare sau cerem ajutor, oricum ar fi, important este ca rugaciunea sa fie rostita din suflet. In continuare va prezentam mai multe rugaciuni…

- O furtuna de zapada a lovit Grecia, cu ninsori abundente si vanturi puternice, zonele cele mai afectate fiind cele din nordul si centrul tarii, relateaza dpa potrivit Agerpres. Zapada a acoperit, de asemenea, Acropola din Atena, insa nu pentru mult timp, temperaturile situandu-se in capitala in jurul…

- O plangere depusa la Poliția Municipiului Campulung Moldovenesc referitoare la un furt comis dintr-o locuința din oraș a pus autoritațile polițienești in alerta, in scurt timp fiind identificați și autorii. Unul dintre ei este cercetat pentru furt calificat și a fost trimis in spatele gratiilor ...