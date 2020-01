Cel puţin şase morţi în urma unor atacuri aeriene care au vizat miliţiile irakiene Cel putin sase persoane au fost ucise si alte trei sunt ranite grav în urma unui atac aerian care a vizat militiile siite ale Forțelor Populare de Mobilizare din Irak, sprijinite de Iran, în apropierea taberei Taji de la nord de Bagdad, a declarat o sursa a armatei irakiene, citata de Reuters si preluata de Mediafax.



Doua dintre cele trei vehicule care alcatuiau un convoi al milițiilor au fost gasite arse, a afirmat sursa, precum și șase cadavre incendiate. Atacuile au avut loc la ora locala 1:12 am, a adaugat acesta. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Generalul iranian Qassem Soleimani, șeful forței de elita Quds, și comandantul miliției irakiene Abu Mahdi al-Muhandis, au fost uciși vineri dimineata într-un atac aerian lansat asupra convoiului lor pe aeroportul din Bagdad, a declarat un purtator de cuvânt al miliției irakiene, citat de…

- Cel putin 19 persoane au fost ucise, printre care si trei politisti, iar peste 70 de persoane au fost ranite in urma atacului armat care a avut loc vineri in Bagdad in apropierea locului de desfasurare a protestelor, au informat surse medicale și din poliție, potrivit site-ul agenției Reuters, scrie…

- Cel putin cinci persoane au murit, una dintre acestea aruncandu-se de la balconul unui apartament, potrivit politiei, transmite Ruptly. O explozie puternica a avut loc, vineri, intr-un bloc de locuinte din Presov, oras situat in estul Slovaciei. Explozia initiala a avut loc intre etajele 9 si 12 ale…

- Noua persoane si-au pierdut viata si trei au fost ranite in urma prabusirii, sambata noaptea, a unui avion de mici dimensiuni in statul Dakota de Sud din nordul SUA, informeaza duminica AFP si Reuters...

- Cel puțin șapte persoane au fost ucise și cateva zeci au fost ranite joi dupa ce forțele de securitate irakiene au aruncat canistre cu gaze lacrimogene in protestatari in apropierea a doua poduri importante din Bagdad, au anunțat sursele de securitate și cele medicale, potrivit Reuters, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Fortele de ordine irakiene au ucis luni cel putin cinci protestatari la Bagdad, a declarat un martor agentiei Reuters. Oficial, din surse medicale si de securitate, bilantul represiunii este de patru morti si 35 de raniti. Alti trei manifestanti au fost ucisi duminica la Kerbala, potrivit Agerpres.…

- Cel putin 11 oameni si-au pierdut viata sambata dimineata dupa ruperea unui baraj in regiunea Krasnoiarsk din Siberia, a anuntat Ministerul rus al situatiilor de urgenta, citat de TASS, Reuters si dpa potrivit Agerpres. Accidentul s-a produs la un bazin al unei mine aurifere pe raul Seiba, in apropiere…

- Atacatori inarmati au ucis 15 persoane intr-un atac armat asupra unei moschei din nordul statului Burkina Faso in timpul rugaciunii de vineri seara, au declarat o sursa de securitate si un oficial local pentru Reuters.Atacatorii au intrat in moscheea din satul Salmossi, din regiunea Oudalan,…