Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a lansat, joi dimineața, un nou val de atacuri cu rachete asupra teritoriului Ucrainei, consilierul prezidențial Mihailo Podoliak afirmand ca au fost lansate peste 120 de rachete, relateaza The Guardian. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat ca se știe ca trei persoane au fost ranite…

- Trei persoane au fost ranite in urma unui accident produs sambata dimineata intre Bacau si Adjud. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Un nou atac masiv cu rachete a fost lansat, vineri, de Rusia asupra mai multor orașe ucrainene. Explozii au avut loc inclusiv in centrul Kievului, iar in mai multe localitati din tara se inregistrau intreruperi in alimentarea cu electricitate, relateaza AFP. ”Nu iesiti din adaposturi! Atacul impotriva…

- Cel putin opt persoane au fost ucise si 23 ranite in bombardamente ucrainene asupra regiunii Lugansk controlate de Rusia in estul Ucrainei, a anuntat vineri agentia oficiala de presa rusa TASS, preluata de Reuters, citand o sursa neidentificata din serviciile de urgenta, scrie AGERPRES. Fii la…

- "Moldelectrica comunica despre perturbații in sistemul electroenergetic. Sunt posibile deconectari.", a transmis, pe facebook, operatorul din\"țara vecina. Anunțul vine dupa ce Ucraina a declarat ca Rusia a declanșat un nou atac de rachete, in timp ce alertele aeriene au rasunat in multe regiuni ale…

- Trei persoane au fost ucise si cel putin cinci au fost ranite intr-o explozie de astazi pe un aeroport din apropiere de Riazan, la sud-est de Moscova. O a doua explozie a avut loc pe aeroportul Engels, langa Saratov.

- Calculul a fost facut de revista Forbes. Deși nu exista o lista detaliata cu toate armele la care a apelat armata lui Putin, chiar liderul rus a explicat ca loviturile masive au fost date cu arme de inalta precizie și cu raza lunga de acțiune, lansate din aer, de pe mare și terestru.Atacul anterior…

- Orașul ucrainean Zaporojie a fost zguduit de mai multe bombardamente lansate de Rusia, ca urmare a exploziei podului strategic Kerci, care leaga feroviar și rutier Crimeea de Rusia. Astfel, Zaporojie a fost lovit de cel puțin 12 rachete, fiind bobardate blocuri inalte din zone rezidențiale. In uma tragediei,…