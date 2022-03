Stiri pe aceeasi tema

- Conflictul armat din Ucraina a intrat in a șasea zi. Noaptea trecuta, peste 70 de soldați ucraineni au fost uciși dupa ce artileria rusa a lovit o baza militara din Ohtirka, din regiunea Sumi. Au murit și civili ieri, in Harkov, unde mai multe rachete au lovit zone rezidențiale, caz in care președintele…

- Sursa foto: President of Ukraine (president.gov.ua) Sunt anunțați primii morți in urma invaziei rusești masive care a avut loc in primele ore ale zilei de joi. Ministerul de Interne de la Kiev anunța 8 morți și 9 raniți in urma bombardamentelor Rusiei. Informația a fost transmisa de un consilier al…

- Din ce mai multe nereguli sunt gasite in supermarketurile din Romania. Cele mai recente inspecții ANPC, cel puțin in Capitala, au scos la iveala extrem de multe probleme. Ieri, inspectorii ANP au facut inspecții in cel puțin 7 magazine ale aceluiași retailer, Profi. Aici au fost gasite nereguli, ulterior…

- Inundatiile provocate de ploile torentiale care au cazut in capitala Ecuadorului, Quito, au facut luni cel putin 11 morti si 32 de raniti, au declarat autoritatile, care au raportat, de asemenea, mai multe cladiri devastate, inclusiv un complex sportiv, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "In acest…

- Furtunile tropicale care au lovit estul Africii s-au soldat cu cel putin 11 morti in Mozambic, respectiv 9 morti in Uganda, transmite miercuri DPA. In Mozambic, unde furtuna tropicala Ana a adus luni si marti intensificari ale vantului care a batut cu 100 de km/h, alte 100 de persoane au fost…

- Un incendiu violent a devastat marti dimineata inchisoarea centrala din capitala burundeza Gitega, ucigand 38 de persoane si ranind 69, potrivit unui bilant oficial publicat de vicepresedintele Prosper Bazombanza. Mai multi martori au declarat pentru AFP ca incendiul a ars complet parti din…

- Cinci oameni au murit si cel putin 15 au fost arestati dupa ce fortele de securitate din Myanmar au intrat cu masina in protestatari anti-junta, duminica dimineata, la Yangon, a relatat portalul local de stiri Myanmar Now citat de Reuters. Alte cateva zeci de persoane au fost ranite in incident,…

- Cel putin trei persoane au fost ucise si alte sase au fost ranite marti, intr-un atac armat petrecut la un liceu din Oxford, Michigan, a spus un oficial al serifului din comitatul Oakland, citat de Reuters.