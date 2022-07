Cel puțin cinci luptători străini au fost uciși în Donbas în ultimele zile Doi americani, un canadian si un suedez au fost ucisi saptamana aceasta, cand un tanc rusesc a deschis focul asupra lor in timpul unei batalii de o ora pe linia frontului in regiunea estica Donetk, a confirmat comandantul lor pentru Politico . Un alt luptator polonez a fost ucis in Donbas in timpul unui bombardament, potrivit Polskie Radio. Ruslan Miroșnicenko, comandantul luptatorilor straini, a declarat sambata ca americanii uciși se numeau Luke „Skywalker” Lucyszyn și Bryan Young. El a spus ca au fost uciși alaturi de Emile-Antoine Roy-Sirois din Canada și Edvard Selander Patrignani din Suedia… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

