- Seful Ligii Arabe, Ahmed Aboul Gheit, a declarat sambata ca va cauta sa mobilizeze eforturile arabe pentru a oferi ajutor Libanului dupa exploziile masive din portul din Beirut care au distrus o buna parte din capitala Libanului in aceasta saptamana, transmite Reuters, potrivit Agerpres.In…

- Beirut este un ”oras sinistrat”, a anuntat ieri Consiliul Suprem de Aparare din Liban, dupa exploziile devastatoare care au zguduit portul capitalei libaneze si au provocat pagube de o amploare fara precedent in toate cartierele orasului, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Consiliul, din care fac…

- O explozie masiva a zguduit orașul Beirut, capitala Libanului, marți, in contextul in care se așteapta verdictul in cazul uciderii fostului prim-ministru Rafik Hariri in 2005. Cel puțin 78 de oameni au murit și 4.000 au fost raniți. Libanul a decretat trei zile de doliu național incepand de miercuri.…

- O explozie masiva a zguduit orașul Beirut, capitala Libanului, marți, in contextul in care se așteapta verdictul in cazul uciderii fostului prim-ministru Rafik Hariri in 2005, relateaza BBC, potrivit digi24.ro. Autoritațile de la Beirut anunța ca cel puțin 50 de oameni au murit și aproximativ 2750 sunt…

- Explozie devastatoare, de origine necunoscuta, in portul Beirut. In urma deflagrației, zeci de victime au fost ingropate sub moloz, a informat Crucea Rosie a Libanului marti, conform DPA. Explozia puternica s-a auzit in tot orasul, provocand panica in capitala libaneza. Ferestre ale unor cladiri din…

- Cel putin zece persoane au murit in explozia puternica ce a zguduit marti capitala Libanului si care s-a produs in zona portului, potrivit unor surse medicale si de securitate citate de Reuters.Zece persoane decedate au fost transportate la spitale din Beirut, potrivit unei surse medicale…

- Doua explozii puternice au avut loc, marti dupa-amiaza, in capitala Libanului, Beirut, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate citate de postul Al Arabiya si de Agentia France-Presse. Deflagratia s-a produs in zona portuara Karantina din Beirut. Potrivit unor surse militare citate de presa…