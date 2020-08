Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 40 de pasageri, dar și persoane care fac parte din cadrul echipajului unui vas de croaziera norvegian au dat rezultate pozitive pentru noul coronavirus, informeaza The New Daily.Patru membri ai echipajului de pe MS Roald Amundsen au fost spitalizați, vineri, cand nava a ajuns in portul Tromsoe…

- Autoritatile norvegiene au anuntat ca incearca in continuare sa contacteze pasagerii care au participat la doua croaziere in zona arctica, dupa ce mai multi membri ai echipajului si persoane aflate la bord au avut rezultate pozitive la testul pentru COVID-19, scrie The New Daily potrivit Mediafax.Patru…

- O noua boala face ravagii. Este asemanatoare cu coronavirusul si este transmisa de capuse la om. Se numeste anaplasmoza si provoaca simptome precum febra, dureri musculare si insuficienta respiratori. Aceasta poate fi tratata cu doxiciclina, informeaza Romania Tv.Specialiștii din domeniul…

- Autoritatile ruse au raportat sambata peste 8.800 de noi cazuri de Covid-19 si aproximativ 200 de decese inregistrate in ultimele 24 de ore din cauza bolii. In Rusia au fost depistate 8.855 de cazuri in ultimele 24 de ore, potrivit Reuters. Astfel, totalul infectarilor inregistrate este de 458.689.…

- Autoritațile au transmis, in urma cu puțin timp, situația epidemiologica la nivelul județului Cluj. Astazi, 24 mai, situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: 87 persoane se afla in carantina 890 persoane aflate in autoizolare la domiciliu 92 persoane depistate pozitiv cu Covid-19 din…

- Joi a trecut termenul lui Putin cu privire la bonusurile de pana la 80.000 de ruble (1.100 USD) tuturor medicilor care trateaza pacienți cu Covid-19. Premierul rus a recunoscut in aceasta saptamana ca autoritațile regionale au platit doar 4,5 miliarde de ruble (57 de milioane de dolari) din cele 27…

- Romanii sunt captivi pe vas din 13 martie si tot de atunci incearca sa se intoarca in tara. In urma cu o saptamana, in semn de protest, acestia au decis sa intre in greva foamei. Starea membrilor echipajului s-a inrautatit. Compania de croaziere Royal Caribbean inca poarta negocieri cu stafful…

- Operațiunea de ajutor a Rusiei în Italia în contextul pandemiei de Covid-19 a fost numita ”From Russia with Love”. Ceea ce s-a presupus inițial a fi o acțiune de PR arata mai mult a spionaj, potrivit unor surse EURACTIV Bulgaria. Experții militari ruși au ales sa curețe terenuri…